Villalvernia – Un diciannovenne italiano è stato denunciato dai Carabinieri di Villalvernia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, lunedì notte, era stato controllato mentre era alla guida di un’auto in via Carbone, insieme ad altri due giovani. Dalla perquisizione personale e veicolare il diciannovenne è stato trovato in possesso di sette dosi di marijuana, pari a 6,19 grammi, già suddivise.