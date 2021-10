Serie D: il Casale espugna il campo della Sanremese, il Derthona al “Coppi” pareggia contro il Borgosesia

Alessandria – Turno infrasettimanale, nel complesso, abbastanza positivo per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di Serie D Girone A, quarta giornata di andata.

Il Casale ha espugnato il campo della Sanremese per 2-1 al termine di una gara non priva di emozioni. Dopo un primo tempo senza reti, e un rigore sbagliato da Candido al 21’ per il Casale, i monferrini si sono ritrovati in superiorità numerica per l’espulsione di Larotonda nelle file della Sanremese.

Nella ripresa i padroni di casa sono passati in vantaggio con Vita al 24’ ma i piemontesi hanno poi ribaltato la gara a proprio favore grazie alle reti di Martin, 34’, e Candido, 38’. In classifica i Nerostellati salgono così a quota 7, al quarto posto assieme a Varese e Pont Donnaz.

Pareggio casalingo per l’Hsl Derthona. I Leoncelli, al “Coppi”, non sono andati oltre l’1-1 contro il Borgosesia. Alla rete di Filip, 24’ del primo tempo, ha risposto, nella ripresa, Areco per la compagine vercellese al 14’. La squadra allenata da mister Zichella sale a cinque punti, in coabitazione col Vado, al centro della classifica.

Domenica 10 ottobre Casale e Derthona si sfideranno nel derby, in programma al “Palli”, alle 15.

