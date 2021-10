Sfondate le vetrate del Tomate Kebab in via Dossena ad Alessandria

Alessandria – Ennesima spaccata in centro ad Alessandria. Ad essere preso di mira, la scorsa notte, è stato un locale in via Dossena, il Tomate Kebab, oggetto di un atto vandalico. Qualcuno, infatti, ieri notte ha infranto le vetrate del ristorante ma non è riuscito ad introdursi nel locale per le saracinesche abbassate.

Non è, dunque, stato portato via niente anche se sono ingenti i danni per le vetrate completamente distrutte. Sull’episodio, ora, sta indagando la Polizia.