A fuoco il Mc Donald’s di via Giordano Bruno ad Alessandria

Alessandria – Un vasto incendio si è sviluppato, oggi pomeriggio intorno all’una, sul tetto del McDonald’s di via Giordano Bruno ad Alessandria. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. L’incendio ha, inevitabilmente, provocato il blocco del traffico con lunghe code che si segnalano per entrare e uscire dalla città in zona San Michele. Non ci sono feriti.

Aggiornamento delle 13:40

L’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati con tre squadre, ha permesso di contenere l’incendio che non si è propagato a tutta la struttura e a strutture limitrofe.