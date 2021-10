Baby Boss 2 – Affari di famiglia

Film diretto da Tom McGrath, è ambientato diversi anni dopo il primo film, quando Tim e Ted sono ormai adulti. Racconta la storia della famiglia di Tim, ormai CEO di un Fondo speculativo e sposato con Carol, da cui ha avuto due figlie, il genio Tabitha di 7 anni e la piccola Tina, l’ultima arrivata. Vivono in periferia e sembrano una comune famiglia, ma in verità Tabhita frequenta il Centro Acorn per Bambini Dotati ed è la migliore del corso. La bambina segue da tutta la vita un modello, suo zio Ted, un uomo sagace e molto intelligente. Suo padre, però, è preoccupato per lei e crede che Tabitha non stia vivendo a pieno la sua infanzia, perché troppo impegnata a comportarsi come una bambina geniale.

Ma accade qualcosa di inaspettato in famiglia: la piccola Tina rivela di essere un’agente segreto del BabyCorp in incognito. È stata inviata in missione per scoprire se la scuola di Tabitha e soprattutto il suo fondatore, il Dr. Edwin Armstrong, nascondano qualche oscuro segreto. La famiglia dei Templeton si ritrova ancora una volta riunita e pronta a scoprire quali sono le priorità all’interno di un nucleo familiare.

Data di uscita: 07 ottobre 2021

Genere: Animazione, Commedia, Avventura

Anno: 2021

Paese: USA

Durata: 107 min.

Distribuzione: Universal Pictures