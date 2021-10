Con tutto il cuore

Film diretto da Vincenzo Salemme, racconta la storia di un insegnante di latino e greco, Ottavio Camaldoli (Vincenzo Salemme), un uomo molto onesto e gentile, che spesso passa agli occhi degli altri per troppo ingenuo. Ottavio ogni giorno è costretto a subire piccoli soprusi da parte di colleghi, alunni e addirittura familiari. Questa sua condizione di “fesso”, però, viene meno quando l’uomo subisce un trapianto di cuore. L’organo che gli viene sostituito apparteneva a un criminale, noto come “‘O Barbiere”. Ottaviano inizia, subito dopo l’intervento, a manifestare atteggiamenti e caratteri diversi, se non in contrapposizione con quelli tenuti per tutta una vita.

La scienza nega che il trapianto di cuore possa apportare elementi del donatore nel paziente, eppure la madre del Barbiere, Donna Carmela, è convinta che il figlio viva attraverso il corpo del professor Camaldoli. Cosa accadrà a Ottaviano e soprattutto è ancora lui o si è trasformato nel suo donatore delinquente?

Data di uscita:07 ottobre 2021

Genere:Commedia

Anno:2021

Paese:Italia

Distribuzione:Medusa Film