Entro due anni via al cantiere per il secondo ponte sul fiume Bormida

Alessandria – Il secondo ponte sul Bormida potrebbe, forse, diventare presto una realtà. Secondo quanto appreso dalle dichiarazioni del sindaco di Alessandria, Cuttica di Revigliasco, il cantiere dovrebbe prendere il via entro i prossimi due anni.

Un tema, quello del secondo ponte sul Bormida, che è ritornato di grande attualità anche grazie all’emergenza pioggia di questo fine settimana che ha portato all’ennesima chiusura, da lunedì sera a ieri pomeriggio, del ponte sul Bormida all’uscita di Alessandria verso Spinetta Marengo, la Strada Regionale 10.

Stando a quanto dichiarato da Cuttica di Revigliasco, i fondi per finanziare sia il progetto che la realizzazione adesso ci sarebbero. Si tratta di 19 milioni che arriverebbero dagli stanziamenti per la realizzazione del Terzo Valico e dalla rimodulazione del progetto “Marengo Hub”.

La notizia dell’approvazione è arrivata ieri, da Roma, dal Gruppo di monitoraggio della presidenza del Consiglio dei ministri: “è stata approvata l’istanza di rimodulazione e proroga del progetto “Marengo Hub da periferia a comunità”, inserito nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di città metropolitane e capoluoghi di provincia”.

Il Bando era stato pubblicato in origine con apposito DPCM nel maggio 2016. (Foto tratta dal web).