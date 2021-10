Alessandria – In vista della sfida esterna di sabato 16 ottobre contro il Como, fischio d’inizio alle 18:30, l’Alessandria, questo sabato, sosterrà un’amichevole di prestigio con la Juventus nell’impianto della Continassa, vicino allo Stadium. Per Moreno Longo sarà occasione di una verifica degli uomini a disposizione. Assenti sicuri Milanese e Russo impegnati con le nazionali Under 20 e Under 21.