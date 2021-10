Il materiale emotivo

Film diretto da Sergio Castellitto e su sceneggiatura di Margaret Mazzantini, è la storia di Vincenzo (Castellitto), un libraio di Parigi dedito alla ricerca di rari tomi, una passione in linea con la sua professione. A impegnare la sua giornata non sono solo i volumi d’antiquariato, ma anche la figlia paraplegica, Albertine (Matilda De Angelis), di cui si prende cura. La giovane a causa di un incidente, ha lasciato l’università e ha abbandonato qualsiasi forma di vita sociale, rinunciando agli amici. Inoltre, Albertine non parla più e suo padre ogni giorno cerca di spronarla, conversando con lei, nonostante il dialogo sia univoco.

Questa vita a tratti monotona e a tratti abitudinaria di Vincenzo viene sconvolta da Yolande (Bérénice Bejo), una giovane donna che irrompe nella sua esistenza come una tempesta a cui segue un meraviglioso arcobaleno…

Data di uscita: 07 ottobre 2021

Genere: Commedia

Anno: 2021

Paese: Italia, Francia, USA

Durata: 89 min.

Distribuzione: 01 Distribution