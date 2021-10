Due auto coinvolte in un incidente vicino allo stabilimento della Paglieri: nessun ferito grave

Alessandria – Incidente, oggi pomeriggio intorno alle due e mezza, sulla ex strada statale 10 tra Alessandria e Spinetta Marengo, in corrispondenza della rotonda vicino allo stabilimento della Paglieri.

A rimanere coinvolte sono state due auto ma non ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno aiutato un’anziana signora, non in condizioni gravi, ad uscire dalla sua auto. L’incidente ha creato code e rallentamenti sul tratto stradale.