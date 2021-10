Protesta dei sanitari no vax davanti all’ospedale di Alessandria

Alessandria – Si è tenuta, stamane, davanti all’ospedale civile di Alessandria un protesta da parte del Cub sanità, sindacato di base. Diverse decine di persone hanno dato vita a un presidio contro le sospensioni di medici, infermieri e operatori socio sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi contro il covid e che, di conseguenza, non hanno il green pass. In provincia il numero di lavoratori oggi senza stipendio si aggira tra i 100 e i 150, quasi 50 solo nel nosocomio alessandrino.

Oggi pomeriggio, alle quattro, è prevista un’altra manifestazione.