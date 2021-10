Fraconalto – Non ha riportato ferite gravi un signore di 80 anni che ieri, verso le quattro, andando alla ricerca di funghi assieme alla moglie, è scivolato in una scarpata in una zona boschiva del Comune di Fraconalto, in località Freccia. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure, accorsi per aiutarlo. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa di Busalla. Curato sul posto, il signore è apparso subito in buone condizioni.