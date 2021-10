A Spinetta i Carabinieri hanno recuperato diversi beni frutto di furti in abitazioni e negozi

Alessandria – Un ingente bottino, frutto di diversi furti, è stato recuperato dai Carabinieri di Spinetta Marengo e della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria. In seguito alla perquisizione domiciliare nei confronti di due cittadini extracomunitari residenti a Spinetta Marengo, gli uomini della Benemerita hanno infatti sequestrato il bottino portato via da appartamenti e negozi, in particolare canne da pesca e mulinelli di elevato valore, vari apparecchi hi-tech, capi di vestiario ancora con dispositivo antitaccheggio e numerosi occhiali da sole griffati.

I due soggetti dovranno ora rispondere del reato di ricettazione in concorso. La refurtiva recuperata sarà restituita ai legittimi proprietari.