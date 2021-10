Bertram Derthona ancora tra le mura amiche: al PalaFerraris arriva Brindisi

Casale Monferrato – Sfida casalinga, questa sera con palla a due alle 20, per Bertram Derthona che al PalaFerraris di Casale riceverà la visita di Happy Casa Brindisi.

I Leoni sono reduci dal primo successo nella massima serie, ottenuto sul campo di Brescia, e si apprestano ora ad affrontare una formazione che, come sottolineato da coach Ramondino, ʺnegli ultimi anni si è confermata ai massimi livelli del torneo sia per qualità e talento diffuso del roster sia per consistenza. Quest’anno si è rinnovata molto ma ha trovato fin da subito un’identità precisa tra gioco in velocità e a metà campo. Nel roster ci sono giocatori di rendimento e continuità come Nick Perkins, Chappell, Zanelli, Gaspardo, Udom e di talento come Adrian, Josh Perkins e Redivo che lo scorso anno ha imperversato in A2. Dal nostro punto di vista servirà una partita di equilibrio e gestione dei possessi in attacco, mentre in difesa dovremo essere bravi a lavorare sui loro punti di forzaʺ.

ʺAffrontiamo una squadra molto forte, che sarà affamata e vogliosa di giocare contro di noi dopo la sconfitta all’esordio in Champions League – le parole di Mike Daum – noi abbiamo preparato la partita seguendo le indicazioni fornite dallo staff. Il nostro focus deve essere sempre sugli aspetti del gioco che possiamo controllareʺ.