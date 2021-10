Bertram Derthona cade in casa contro Brindisi: secondo ko per i Leoni al PalaFerraris

Casale Monferrato – Sconfitta interna dopo quella contro Treviso, al PalaFerraris di Casale, per la Bertram Derthona che nella terza giornata del campionato di Serie A di pallacanestro gioca alla pari con Brindisi per oltre trenta minuti, prima di subire il parziale decisivo della Happy Casa nel quarto conclusivo. Il prossimo impegno della formazione allenata da coach Ramondino sarà domenica 17 ottobre alle 16.30 sul campo della VL Carpegna Prosciutto Pesaro.

La cronaca tratta dal sito del Derthona Basket.

Primo quarto favorevole a Brindisi: la squadra allenata da Vitucci, sfruttando la grande precisione nel tiro da fuori, allunga fino al +8 prima di subire la reazione del Derthona, che accorcia fino al 18-24 del 10’. Nei minuti iniziali della seconda frazione la Bertram opera il sorpasso con le triple di Tavernelli e Mascolo che infiammano il PalaFerraris, prima di subire il contro parziale brindisino che vale il nuovo vantaggio: all’intervallo il punteggio è 42-44.

Al rientro dagli spogliatoi la partita prosegue ad alti ritmi, con due squadre che trovano buone soluzioni offensive: in un susseguirsi di sorpassi e contro sorpassi, la Happy Casa conduce 63-66 alla terza sirena. Nell’ultimo periodo, dopo alcuni minuti equilibrati, Brindisi piazza l’allungo decisivo grazie ai canestri di Zanelli e Perkins e si impone 78-87.

Il prossimo impegno della formazione allenata da coach Ramondino sarà domenica 17 ottobre alle 16.30 sul campo della VL Carpegna Prosciutto Pesaro.

Bertram Derthona-Happy Casa Brindisi 78-87

(18-24, 42-44, 63-66)

Derthona: Mortellaro ne, Wright 6, Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 7, Mascolo 16, Severini 3, Mobio ne, Sanders 8, Daum 9, Cain 8, Macura 14. All. Ramondino

Brindisi: Carter, Adrian 12, Perkins J. 2, Zanelli 7, Visconti 1, Gaspardo 9, Ulaneo ne, Redivo, Guido ne, Chappell 17, Udom 13, Perkins N. 26. All. Vitucci.