Grigi sconfitti nell’amichevole contro la Juventus

Torino – Si è conclusa con una sconfitta l’amichevole dell’Alessandria contro la Juventus, giocata stamane alle 11 allo Juventus Training Center di Vinovo. Il confronto ha visto i torinesi vincere per 2-1.

Formazione rimaneggiata per i bianconeri a causa delle convocazioni per gli impegni delle Nazionali, mentre i grigi sono scesi in campo con uno schieramento praticamente simile all’ultima uscita in campionato.

Per quanto concerne la cronaca del match, al 39’ i padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete del classe 2004 Maressa. Nella fase finale del match è arrivato il pareggio di Corazza allo scadere, ma nei minuti di recupero Chibozo ha fissato il punteggio sul 2-1 finale. (Foto tratta dal web).

Juventus-Alessandria 2-1

Marcatori: 39’ Maressa (J), 90’ Corazza (A), 93’ Chibozo (J)

Juventus (4-3-3): Perin (46′ Pinsoglio); De Sciglio (80’ Savona), Stramaccioni (63′ Fiumanò), Rugani, Pellegrini; Arthur (63′ Bonetti), Zuelli (63′ Ledonne), Maressa (63′ Turicchia); Akè (63′ Leo), Kaio Jorge (63′ Chibozo), Soulè (63′ Hasa). A disp. Israel, Citi, Rouhi, Nzouango. All. M. Allegri.

Alessandria (3-4-3): Pisseri (46′ Crisanto); Prestia (46’ Mantovani), Benedetti (46′ Di Gennaro), Parodi; Mustacchio (46′ Pierozzi), Casarini (46′ Chiarello), Palazzi (68′ Speranza), Beghetto (46′ Lunetta); Orlando (46′ Palombi), Marconi (62’ Corazza), Kolaj (46’ Arrighini). A disp. Pellegrini, Gerace, Celesia. All. M. Longo.