JB Monferrato domenica in trasferta a Udine alla ricerca di riscatto dopo il ko contro Pistoia

Casale Monferrato – Per la seconda giornata del campionato di Serie A2 di pallacanestro, domenica la Novipiù JB Monferrato è attesa al PalaCarnera di Udine dove, con palla a due alle 18, affronterà l’APU Old Wild West Udine.

La squadra friulana, allenata per il secondo anno consecutivo da Matteo Boniciolli, arriva a questa sfida dopo il netto successo della prima giornata (84-62) contro l’Assigeco Piacenza. I bianconeri hanno rinnovato il roster durante l’estate ed inserito elementi importanti: da Torino è arrivato Alessandro Cappelletti (19 punti per lui a Piacenza), dagli Stati Uniti è arrivato dal college l’italiano Ethan Esposito (18.3 punti di media all’università). Gli stranieri sono la guardia Trevor Lacey (assente nella trasferta di Piacenza e sostituito a gettone da Dwayne Lautier-Ogunleye) e il centro Brandon Walters.

La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass, con aggiornamenti in tempo reale sui canali social della società.