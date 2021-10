Pallacanestro femminile: esordio casalingo con vittoria per l’Autosped Castelnuovo Scrivia

Voghera – Buona la prima per l’Autosped Castelnuovo Scrivia che, al PalaOltrepo di Voghera, batte Alpo Basket Villafranca nella sfida valida per il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile.

Prime due frazioni ben amministrate dalle tortonesi che riescono sempre a tenere distanza le venete soprattutto grazie alle giocate di De Pasquale, Gatti e Bonasia.

All’intervallo lungo le ragazze allenate da coach Zara tengono distanti le avversarie con un +15.

Nella ripresa Autosped ancora padrona del gioco: +15 il margine delle giraffe dopo 30′, 45-30.

Molto aggressive le veronesi in avvio dell’ultimo quarto. Con un minibreak di 4-0 acquistano fiducia (45-34). La squadra di Soave risale a -4, ma prima Bonasia e poi Bonvecchio riporta a +9 le tortonesi.

Qualche errore di troppo tiene a galla le veronesi, che risalgono fino a -5, ma la tripla di Bonvecchio vale il +8. Villafranca tenta l’aggancio nel finale ma, dopo gli ultimi secondi di affanno, a esultare è l’Autosped: 53-48.

(Foto tratta dal web).

Autosped Castelnuovo Scrivia – Alpo Basket Villafranca 53-48

(21-7, 35 -20, 45-30)

Autosped: Rulli 3, Bonasia 10, De Pasquale 15, Bonvecchio 11, Gatti 10, D’Angelo 4, Bernetti, Castagna, Francia. Ne: Carbonella, Bracco, Bassi. All.: Zara.

Alpo: Marangoni 12, Packovski 6, Soglia 3, Vitari 3, Mancinelli 8, Rosignoli 5, Diene 7, Franco 4. Ne: Pachera, Bertoldi, Franchini. All.: Soave.