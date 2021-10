Strafalcioni mandrogni

Alessandria (a.g.) – Osservando questo cartello, replicato più volte nelle aiuole all’incrocio tra Via Marengo e Via Massobrio (davanti al McDonald) non credevo ai miei occhi e l’ho fotografato immortalando un errore bestiale per cui l’avverbio di luogo “qui” è con l’accento, violando una regoletta da terza elementare: “Su qui e qua l’accento non va”. Non basta perché è stampato dal Comune di Alessandria con tanto di logo del gonfalone cittadino. Grazie a questa sconfortante scoperta mi sono dato la risposta al disastro amministrativo in cui versa la nostra povera città: senza guida (dopo la fuga – voluta da Fernandel & C. – di sei consiglieri del partito di plastica FI) con una giunta a “geometria variabile”, cioè con una maggioranza che c’è ma può anche non esserci (chissà; vedremo; non si sa mai; vai avanti tu che a me vien da ridere; può darsi; che Dio ce la mandi buona; ciascun per sé e Dio per tutti; se tutto va bene siamo rovinati…). Qualcuno potrà obiettare che si tratta solo d’un dettaglio, ma faccio rispondere a Leonardo Da Vinci quando scrive: “I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”.

Ecco spiegato il motivo per cui la città è allo sbando: con certi ignoranti alla guida della cosa pubblica è come se gli alessandrini viaggiassero su un pullman senza freni, lungo una discesa piena di curve e uno scimmione al volante.