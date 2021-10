Cinghiali in tangenziale: autoambulanza con ferito a bordo inchioda e causa un tamponamento

Asti – Venerdì sera, in frazione Boana alla periferia ovest di Asti, un branco di cinghiali ha attraversato la tangenziale sbucando dal guard rail proprio mentre stava sfrecciando a sirene spiegate un’autoambulanza con ferito a bordo. Il mezzo ha inchiodato causando un tamponamento che ha coinvolto altre due auto. Fortunatamente il ferito a bordo dell’ambulanza non ha avuto gravi ripercussioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, il personale medico del 118 e la Polizia Stradale. I conducenti sono stati portati in ospedale per accertamenti. La strada, in prossimità dell’uscita per corso Savona, è rimasta bloccata per due ore, con disagi al traffico.