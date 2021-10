Eccellenza: sconfitte casalinghe per Acqui e Castellazzo

Alessandria – Domenica da dimenticare per le compagini alessandrine che militano nel campionato di calcio di Eccellenza, girone B, settima giornata di andata.

Acqui e Castellazzo sono, infatti, stati sconfitti, in casa, rispettivamente da Alba Calcio e Cbs Scuola Calcio.

I termali, all’ “Ottolenghi”, sono stati battuti per 1-0 dalla compagine cuneese grazie alla rete di Nania che sfrutta al meglio un errore in disimpegno di Morabito. L’Acqui poi ha tentato l’assalto alla porta langarola ma invano. Nel finale Ivaldi ha sfiorato la rete del pari per i ragazzi allenati da mister Merlo ma senza successo.

Il Castellazzo, al “Comunale”, ha ceduto le armi al Cbs Scuola Calcio per 3-0. Dopo un rigore sbagliato, in casa biancoverde, da M’Hamsi, i torinesi hanno piazzato prima due reti quasi in fotocopia, cross da destra e deviazioni vincenti, poi una terza rete, nel finale di gara, che ha affondato definitivamente i ragazzi allenati da Fabio Nobili.

In classifica l’Acqui resta comunque al terzo posto, a quota undici punti, mentre il Castellazzo scivola all’ultimo posto, a soli tre punti, assieme all’Atletico Torino. (Foto tratta dal web).