Seconda sconfitta di fila per la JB Monferrato che cade fuori casa contro Udine

Udine – Secondo ko consecutivo, nel campionato di Serie A2 di pallacanestro, per la Novipiù JB Monferrato che esce sconfitta dal PalaCarnera di Udine col punteggio di 71-55. Da segnalare l’esordio in campionato nelle file dei monferrini di Matteo Formenti e i 23 punti di Sarto. Martedì la JB tornerà in palestra per preparare la seconda trasferta consecutiva a Orzinuovi.

La cronaca tratta dal sito della JB Monferrato.

I primi due punti della partita portano la firma di Nazzareno Italiano a cui risponde Leggio con la tripla. Il 4-0 firmato Antonutti e Cappelletti portano Udine sull’8-3 prima che ancora Leggio porti la JBM sul -3 (8-5 dopo 3’). Le due squadre si rispondono colpo su colpo è a metà quarto la situazione è in perfetto equilibrio (12-11). Udine spinge sull’acceleratore e con un parziale di 9-0 trova il +10 a 3’45” dalla fine del primo quarto, costringendo coach Valentini al time-out. Dopo la sospensione si iscrive alla partita Giuri che con 7 punti porta JBM al massimo svantaggio (28-14). Il canestro a rimbalzo in attacco di Martinoni chiude il parziale sul 28-16.

La tripla di Fabio Valentini apre il secondo quarto, ma Udine continua a spingere e con i due tiri liberi di Cappelletti arriva sul +16 (35-19 dopo 3’ di gioco). Il 4-0 tutto firmato Gianmarco Leggio obbliga coach Boniciolli al time-out (35-23). La tripla di Sarto a 5’ dall’intervallo lungo porta la Novipiù in singola cifra di svantaggio (35-26). Nella seconda parte del quarto le due squadre segnano poco e a 1’30” dalla fine il tabellone recita 40-29. Il quarto si chiude con il canestro di Pellegrino e si va alla pausa lunga sul 43-29.

Polveri bagnate per entrambe le squadre al rientro dagli spogliatoi, che per i primi due minuti non trovano il canestro. Ci pensano Cappelletti da una parte e Sarto dall’altra a sbloccare il risultato (46-32). Le polveri continuano a restare bagnate (il parziale indica 8-5 dopo 7’ di quarto). La tripla di Ebeling scrive il +20 per Udine (54-34 a 2’ dalla fine del terzo periodo), a cui subito risponde Sarto con la stessa moneta. Il terzo quarto va in archivio con il punteggio di 57-37.

Il 5-0 firmato Alvise Sarto apre l’ultimo periodo e costringe coach Boniciolli a chiamare time-out dopo 45” di partita. Anche in quest’ultimo periodo non si segna molto (5-5 dopo quattro minuti), prima che Martinoni trovi il jumper dalla media per il -18 della JBM (62-44). Le triple di Fabio Valentini e Sarto riportano la Novipiù sul -16 (67-51 a 3’17” dalla fine). Sarto è l’ultimo ad arrendersi, ma la partita finisce con il punteggio di 71-55.

(Foto tratta dal sito della JB Monferrato).

APU Old Wild West Udine – Novipiù JB Monferrato 71-55 (28-16, 43-29, 57-37)

APU Old Wild West Udine: Cappelletti 16, Walters, Pieri, Antonutti 12, Esposito 4, Giuri 15, Nobile 1, Lautier-Ogunleye 9, Pellegrino 4, Italiano 7, Azzano, Ebeling 3. All.: Matteo Boniciolli

Novipiù JB Monferrato: Sarto 23, Valentini F. 8, Valentini L. NE, Formenti, Williams, Lomele, Okeke 2, Martinoni 6, Leggio 14, Trunic, Hill-Mais 2. All.: Andrea Valentini.