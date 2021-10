Serie D: l’Hsl Derthona con due reti fa suo il derby col Casale

Casale Monferrato (Casale Fbc 1 – Hsl Derthona 2) – Prima sconfitta stagionale per il Casale Fbc che perde, al “Palli”, il derby col Derthona per 2-1 nella gara valida per la quinta giornata di andata del campionato di calcio di Serie D girone A. Decisivi, in casa tortonese, i gol di Diallo, doppietta per lui, mentre per il Casale la rete della bandiera è stata siglata da Forte.

La cronaca.

Al 10′ Derthona pericoloso con Saccà, Paloschi lo anticipa e spazza.

Al 15′ il capitano dei Nerostellati, Martin, esce per infortunio, al suo posto Ben Nasr.

Al 39′ Derthona passa in vantaggio grazie ad un’azione personale di Diallo, che sfrutta al meglio un errore della difesa nerostellata e deposita in rete la palla dello 0-1.

Nella ripresa, al 20′, il Derthona raddoppia: Silvestri sbaglia in difesa, lascia campo a Diallo che va verso la porta e non dà scampo a Paloschi.

Al 36′ ancora Diallo pericoloso, questa volta Paloschi ci arriva con la punta delle dita e salva la porta dal terzo gol.

Al 48′ gol della bandiera per il Casale con Forte che penetra facilmente in difesa e dalla destra infila Teti: 1-2.

(Foto tratta dal web).

Casale Fbc (4-3-3): Paloschi; Casella (27’st Vicini),Gianola, Silvestri (49’st Leveque),Gilli; Rossini, Martin (15’pt Ben Nasr),Continella (39’st Brevi); Giacchino (27’st Forte),Ricciardo, Candido. A disp.: Dadone, Juricic, Guarino, Palermo. All.: Sesia.

Hsl Derthona (4-2-3-1): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti (46’st Imperato); Procopio (18’st Todisco),Manasiev; Sacca, Filip. Otelé (49’st Valerio); Diallo (44’st Gueye). A disp.: Bertozzi, Grieco, Akouah, Mutti, Spoto. All.: Zichella.

Arbitro: Di Nosse di Nocera Inferiore

Gol: 39’pt e 20’st Diallo (D),48’st Forte (C)

Ammoniti: Silvestri (C); Diallo, Gjura (D)

Corner: 7-2

Recuperi: 3+4

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni.