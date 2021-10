A fuoco un’abitazione a San Giuliano Vecchio: due persone ferite

San Giuliano Vecchio – Vigili del Fuoco di Alessandria e Tortona al lavoro per un incendio che è scoppiato, stamane intorno alle sei e mezza, in un’abitazione in via Grassano 57 a San Giuliano Vecchio. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno colpito il porticato esterno dell’edificio che faceva da locale caldaia. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite: l’uomo si è bruciato una mano, mentre la donna è rimasta intossicata dal fumo.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’abitazione e verificare le ragioni del rogo. (Foto tratta dal web).