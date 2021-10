Ovada – Anche domani, martedì, permarrà la condizione di non potabilità dell’acqua in alcune zone di Ovada. A darne notizia è stato il sindaco, Paolo Lantero, che ha informato i suoi concittadini. L’acqua resta potabile solo nelle zone già individuate venerdì ossia Frazione Grillano, Frazione Costa, Località Volpina, Strada Requaglia e Strada Costiera e Via Voltri. Martedì, ha sottolineato il sindaco Lantero, sarà possibile approvvigionarsi al piazzale del Cimitero e la rotonda di Via Voltri.