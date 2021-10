Arti marziali: due podi per l’Accademia Wushu Sanda Alessandria ai Campionati Italiani

Alessandria – Due medaglie per l’Accademia Wushu Sanda Alessandria ai Campionati Italiani di Sanda e Coppa Italia di Wushu Moderno che si sono tenuti a Zola Predosa, in provincia di Bologna. Sul podio è salito Matteo Testardini, Campione d’Italia, nella categoria senior 65 kg mentre Marie Lys Foco, tra le juniores 60 kg, si è piazzata al terzo posto.

Non hanno gareggiato, causa infortunio, Sonia D’Agostino tra le senior 65 kg e Marta Borromeo nel Wushu nan Quan codificato cadetti. (Foto di repertorio).