Ciclismo: Leonardo Giani della Overall Tre Colli di Novi Ligure quinto a Somma Lombardo

Somma Lombardo – Buon momento per Leonardo Giani della Overall Tre Colli di Novi Ligure che ieri a Somma Lombardo, al 64° Gran Premio Somma – Trofeo Giovanni Oldrini, manifestazione ciclistica riservata alla categoria Elite e Under 23, grazie anche al buon lavoro di squadra ha inanellato un quinto posto scaturito dalla selezione avvenuta nelle fasi finali di gara che ha portato sul rettilineo d’arrivo un gruppetto di una dozzina di atleti a giocarsi la vittoria. Da segnalare, invece, ancora una giornata negativa per Acevedo, costretto anche ieri al ritiro per un guasto meccanico.

Prossimi appuntamenti saranno sabato al Criterium di Saronno e domenica alla Coppa d’Inverno a Biassono. (Foto di repertorio).