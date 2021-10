L’imprenditore valenzano Damiani premiato a Lugano agli Executive Award

Valenza – L’imprenditore valenzano Guido Grassi Damiani è stato premiato per le sue doti manageriali e di leadership in occasione dell’Executive Award dedicato alle sette virtù umane che si è tenuto a Lugano, all’Hotel Villa Principe Leopoldo.

La giuria ufficiale dell’Executive Award 2020/2021, condotta da Mario Mantegazza, Sara Rosso Cipolini, Paola Chiericati, Carlo Giardinetti e Guido De Carli ha premiato leader che si sono distinti per le loro virtù: quest’anno l’iniziativa ha approfondito il tema della leadership, qualità che, anche alla luce delle vicissitudini inerenti la pandemia, non può prescindere dai comportamenti virtuosi.

Questo riconoscimento, si aggiunge all’Oscar del Successo vinto nei giorni scorsi da Guido Damiani: un premio, giunto alla cinquantesima edizione, volto a valorizzare da un lato le aziende il cui successo a livello internazionale ha dato beneficio al territorio della provincia di Alessandria ma dall’altro anche i loro vertici che hanno saputo implementare piani strategici di sviluppo contribuendo al raggiungimento di prestigiosi risultati.