Sciopero generale: oggi protestano trasporti, scuole e uffici pubblici

Alessandria – È in corso in tutta Italia lo sciopero generale indetto da Cobas, Usb e tutti i sindacati di base, Cub, Unicobas, Sgb, e Orsa. Colpito il settore dei trasporti, oltre che quelli della scuola e degli uffici pubblici.

Per quanto riguarda i treni, lo stato di agitazione iniziato ieri sera alle 21 dovrebbe durare 24 ore e terminare così alla stessa ora di oggi. Già diversi ritardi e cancellazioni sono stati segnalati sul territorio piemontese e ligure. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia.

Nel trasporto regionale, garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Come si legge nel comunicato diffuso dai Cobas, tra i motivi della protesta la richiesta di riduzione delle ore di lavoro a parità di stipendio, la qualità dei diritti con contratti a tempo indeterminato e il rilancio dello stato sociale con investimenti nella scuola e nella sanità.