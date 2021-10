Tentano di rubare al supermercato ma sono subito scoperte e denunciate

Casale Monferrato – Nell’ambito dell’attività dei Carabinieri di Casale Monferrato contro furti e per garantire la sicurezza lungo la rete stradale, due giovani straniere minorenni, entrambe con precedenti, sono state denunciate per furto aggravato in concorso.

Le giovani erano entrate nel Penny Market di via De Cristoforis e si erano appropriate di alcuni prodotti esposti. Le commesse però hanno notato l’atteggiamento sospetto delle due e hanno allertato i Carabinieri che hanno impedito il furto e recuperato la refurtiva.