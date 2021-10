Tiro con l’arco: quattro ori, tre argenti e due quarti posti per il “Città della Paglia” in provincia di Torino e ad Asti

Alessandria – Ancora un fine settimana di buoni risultati per gli arcieri del “Città della Paglia” di Alessandria.

Ieri a Lombardore, nel torinese, gara interregionale di tiro alla sagoma 3D, Luigi Gastaldi si è piazzato quarto, con 223 punti, nella Categoria Long Bow over 20Maschile.

Ad Asti, gara interregionale Indoor di tiro alla Targa 18 metri, Gianfranco Sammarco, Marengo, si è piazzato quarto nella Categoria Arco Olimpico Senior Maschile con 520 punti.

Argento per Roberto Milan, nella Categoria Arco Olimpico Master Maschile, con 515 punti, per Marco Cortello, 563 punti, nella Categoria Compaund Master Maschile e per Catia Bazzan, 472 punti, nella Categoria Arco Olimpico Master Femminile.

Quattro ori sono stati conquistati da Sara Storino, Categoria Arco Olimpico Master Femminile, 521 punti, Elena Pregnolato, Categoria Arco Olimpio Allieve Femminile, 513 punti, Renato Ferrari, Marengo, Categoria Arco Nudo Master Maschile, 483 punti e infine da Federico Puglisi, Categoria Arco Olimpico Allievi Maschile con 511 punti.

