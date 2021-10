Alpinista trentaquattrenne ritrovato morto sul Monviso

Cuneo – È stato ritrovato all’alba di eri il corpo di Davide Tosello, 34 anni di Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, escursionista la cui passione era scalare il Monviso. L’ultima scalata Tosello l’ha fatta sabato, poi si è fatto fotografare prima di iniziare la discesa verso valle e di fare una telefonata alla mamma. Da lì più niente.

L’uomo, il giorno dopo, doveva lavorare ma non si è presentato al suo posto alla Michelin di Cuneo dove lo aspettavano e a quel punto sono partite le ricerche. Ieri mattina il corpo senza vita è stato avvistato dall’elicottero dei vigili del fuoco che coordinavano i soccorsi cui partecipavano Guardia di finanza e soccorso alpino.

Il corpo è stato trovato sul versante nord della montagna, oltre 400 metri a valle della cresta nord ovest, dove si presume stesse passando quando è avvenuto l’incidente. È stato recuperato e trasportato a valle dalle squadre del soccorso alpino e speleologico e la salma consegnata ai carabinieri. Una fine tragica e incredibile per chi conosceva l’uomo, alpinista esperto.

Su facebook, nel gruppo ” Lo splendore dei monti e delle valli della Provincia di Cuneo” è stata scelta una sua foto in vetta al Monviso per ricordarlo. (Foto tratta dal web).