Casi di sindrome gastroenterica a Bosio: ordinanza del sindaco per far bollire l’acqua

Bosio – In seguito ad alcuni casi di “sindrome gastroenterica di origine al momento non accertata”, il sindaco di Bosio, Stefano Persano, ha emesso un’ordinanza nella quale indica, a scopo cautelativo, alla popolazione di non utilizzare per uso alimentare l’acqua erogata dall’acquedotto comunale, se non dopo averla fatta bollire, compreso il lavaggio di ortaggi e frutta.

Il sindaco spiega che le analisi di autocontrollo condotte finora non abbiano riscontrato nulla di anomalo nell’acquedotto e che, in mattinata e nel pomeriggio, l’Asl di Novi Ligure ha raccolto altri campioni per ulteriori verifiche.