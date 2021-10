Chi ha il Green Pass e chi no: ora le aziende potranno saperlo in anticipo e così è violata la privacy

Alessandria – Da venerdì 15 ottobre si potrà entrare in azienda solo con il Green Pass. E di conseguenza le suddette aziende si stanno organizzando, ancor più che col decreto 139 del governo, si potranno organizzare i reparti dove ci si attendono più assenze. Nelle piccole imprese l’assenza di una o due persone può essere un problema, nelle aziende più grandi la difficoltà sarà in quei reparti dove ci saranno più assenze contemporaneamente.

Chi non avrà il Green Pass sarà sospeso dallo stipendio e sostituiti, ma non perderà il posto di lavoro. In pratica una sorta di aspettativa non retribuita.

In alcune grandi aziende della provincia di Alessandria, come Michelin o il gruppo Guala si limitano a sottolineare l’avvio di controlli, all’ingresso “a campione”. Sul numero di sprovvisti del certificato verde si fanno per ora solo ipotesi: probabile un 15/20.

La Michelin ha predisposto un servizio di lunch-box e un locale per chi preferisce consumare il pasto in autonomia. Da Guala c’è un’area esterna.

Situazione più delicata alla BCube di Casale, 2600 dipendenti spari in varie sedi in Italia e all’estero, dato anche il via vai di autotrasportatori.

Gli autisti, molti provenienti dall’Est Europa, sono proprio una delle categorie da tenere di più sotto controllo.

Discorso ancora più complesso per aziende di piccole e medie dimensioni dove ogni controllo ha un costo, se non altro per la parte burocratica.

“Ricordiamo a tutti che l’articolo 2087 del codice civile indica nel titolare il responsabile di malattie contratte sul posto di lavoro: con l’accusa di lesioni personali si rischia un processo” ha spiegato il direttore di Confapi Cesare Manganelli.