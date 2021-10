Clienti ubriachi, molesti e minacciosi: due arresti da parte dei Carabinieri di Tortona

Tortona – Con l’accusa di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, i Carabinieri di Tortona hanno arrestato un trentaduenne marocchino e un cinquantenne in due distinti interventi durante il controllo di alcuni esercizi pubblici della zona.

Sabato gli uomini della Benemerita sono intervenuti in un bar di Sale per la presenza di un avventore, un trentaduenne marocchino, in evidente stato d’ebbrezza che disturbava la clientela. L’uomo è arrivato a minacciare e aggredire i Carabinieri nel vano tentativo di sottrarsi al controllo, proseguendo poi con questa condotta anche in caserma.

Domenica i Carabinieri del NOR, Nucleo Operativo Radiomobile, hanno arrestato, per molestie nei confronti della barista e della clientela, un italiano di 50 anni in un bar di Montegioco.