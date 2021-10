La Corte dei Conti torna a “punzecchiare” il Comune di Alessandria: nel mirino il Piano di Riequilibrio

Alessandria – Una lunga relazione sul Piano di Riequilibrio di Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria, è stata scritta dalla Corte dei Conti, sezione regionale, che preso in considerazione tutti i punti critici del bilancio comunale, dai fondi accantonati per i crediti non riscossi, alle aziende fallite come Aral e Atm.

Pur riscontrando un miglioramento che ha consentito un recupero del disavanzo programmato nel 2019 e 2020, la relazione richiama l’attenzione su due aspetti: sulle risorse effettive e sull’importanza del contenimento e del costante monitoraggio dell’andamento della spesa corrente, trattandosi di uno dei più rilevanti fattori di squilibrio.

Poi un richiamo sulle linee guida del piano di riequilibrio e la sua congruenza. Stando alla relazione il ricorso al detto piano “non si esaurisce in un mero progetto di estinzione rateizzata dei debiti ma deve assicurare anche l’adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti”.

Praticamente Palazzo Rosso deve rivedere tutto l’impianto del Bilancio.

La Corte invita il Comune ad azzerare l’anticipazione di cassa, “a far data dall’esercizio 2022, e potenziare la capacità di riscossione delle entrate per le quali, allo stato, si rilevano percentuali limitate ed in tendenziale peggioramento”.