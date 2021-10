Operaio ferito al volto per l’esplosione di un estintore

Tronzano Vercellese – Non è in pericolo di vita ma dovranno essere valutate le conseguenze delle ferite al volto che ha riportato un operario quarantottenne di nazionalità romena, residente nel centro del Vercellese, che stava lavorando in una ditta di Tronzano quando un estintore è esploso, colpendolo al volto.

L’incidente sul lavoro è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri alla ditta TradeLog Srl che si occupa di servizi logistici e trasporti di merci. Sul posto, in via IV novembre, dopo che è scattato l’allarme, oltre al personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi all’uomo rimasto ferito, sono intervenuti sia i carabinieri che il personale dello Spresal che si dovrà occupare di ricostruire la dinamica dei fatti e di attribuire eventuali responsabilità. Dai primi accertamenti sembra che l’estintore esploso fosse uno di quelli in disuso ancora presenti all’interno dell’azienda.

In provincia di Vercelli l’episodio di ieri si somma a quelli accaduti di recente. Poche settimane fa, infatti, un uomo era caduto da cinque metri di altezza, da un silos sul quale stava lavorando nell’azienda agricola Isaia di Alice Castello procurandosi una prognosi che supera i supera i 60 giorni. Un cinquantunenne invece era rimasto vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 6 giugno a Borgosesia.