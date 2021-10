Ritirati ad Acqui Terme quattro permessi per invalidi: erano utilizzati anche se i titolari erano deceduti

Acqui Terme – Linea dura della Polizia locale acquese contro i falsi invalidi. Sono, infatti, attivi i controlli sull’uso improprio del tagliando invalidi che nell’ultimo mese ha permesso di ritirare quattro permessi in uso ma intestati a persone decedute, con le relative sanzioni agli utilizzatori.

Nell’ambito della verifica sul rispetto della normativa anti-covid, gli agenti hanno poi controllato diversi pubblici esercizi che hanno portato a diverse sanzioni tra cui la violazione del rispetto dei limiti orari per riprodurre musica.

Per quanto riguarda la circolazione stradale proseguono i controlli con l’ausilio dello strumento Street control, apparecchiatura che permette di rilevare immediatamente la presenza di auto rubate, prive di assicurazione e revisione o inserite in varie black list, che nell’ultimo periodo ha contribuito al sequestro di 6 autovetture prive di assicurazione e alla elevazione di 15 verbali perché i mezzi circolavano senza aver effettuato la revisione periodica.

In un recente episodio gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di un conducente in quanto sorpreso alle otto del mattino a bere alcolici durante la guida col successivo accertamento positivo all’etilometro.