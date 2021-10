Scontro fra due auto vicino al ponte di ferro a Valenza: nessun ferito

Valenza – Ancora un incidente sulla Strada Statale 494, la provinciale Casale – Valenza dopo il ponte di ferro all’incrocio col confine regionale. A scontrarsi, ieri nel tardo pomeriggio, mentre la Polizia Municipale stava effettuando i rilievi all’inizio del ponte per contrastare comportamenti pericolosi alla guida, sono state due auto. Le cause sono ancora in via di accertamento.

Nonostante l’urto tra i due veicoli, non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti. Su un’auto viaggiava un uomo di 34 anni, sull’altra una donna di 22 anni coi fratelli minori di 12 e 3 anni. Per questi ultimi è intervenuto il servizio del 118, ma le condizioni dei piccoli non destavano preoccupazione.