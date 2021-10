Ubriaco, in mutande e sanguinante corre per Casale: fermato dai Carabinieri

Casale Monferrato – Oggi, intorno alle 12:30, diversi cittadini a Casale hanno segnalato la presenza di un uomo che vagava davanti alla stazione, urlando e spintonando la gente che gli si avvicinava. Con addosso solo le mutande, l’uomo perdeva sangue a causa di alcune ferite. Sono intervenuti i Carabinieri di Casale e due ambulanze del 118 che hanno soccorso la persona, un trentacinquenne senegalese, portato in ospedale. L’uomo aveva riportato ferite non gravi.

Secondo quanto ricostruito dai militari monferrini, l’uomo, regolare sul territorio nazionale, aveva bevuto troppo e, ubriaco, si era ferito da solo in casa con un tavolino di vetro. A quel punto, nonostante avesse addosso solo le mutande, è uscito dalla sua abitazione, vicino allo scalo ferroviario.