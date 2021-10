Valenzana Mado: esonerato mister Valentino Vecchio, al suo posto l’ex Derthona Luca Pellegrini

Valenza – Cambio in panchina alla Valenzana Mado. La società orafa, che milita nel campionato di Promozione, ha esonerato mister Valentino Vecchio, richiamando Luca Pellegrini, ex giocatore e mister degli orafi ed ex mister dell’Hsl Derthona, club che ha trascinato dalla Prima Categoria fino alla Serie D.

In campionato il club rossoblù, finora, ha totalizzato sette punti, frutto di una vittoria e quattro pareggi.