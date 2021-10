Via l’assessore più giovane nella giunta di Sale

Sale – Cambio, a Sale, nella squadra della giunta guidata dal sindaco Rina Arzani. A dimettersi è stato Alessandro Baldanza, assessore ai Lavori pubblici e sport, il più giovane della giunta salese e il più votato alle elezioni del 2019. Al suo posto Rina Arzani ha nominato Alfonsino Bassi. A lui le deleghe ai Lavori pubblici e manutenzione. Bassi, nato a Sale diploma di maturità di perito industriale, ha lavorato per 40 anni in una multinazionale e ora è in pensione. Una scelta dovuta a esperienza politica, capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro. Bassi ha fatto parte di diverse associazioni di volontariato e sportive per la realizzazione di eventi ed è stato cerimoniere del Club Kiwanis. Sarà l’assessore Cristina Cortese, che già si occupa di manifestazioni ed eventi, ad assumere la delega allo sport.