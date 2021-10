L’asilo di Gavi Principe Oddone diventerà una scuola statale

Gavi – L’asilo Principe Oddone di Gavi eviterà la chiusura grazie al voto favorevole del Consiglio comunale alla richiesta di trasformare l’unica materna del paese in una scuola statale.

Un passo fondamentale, questo, con l’istanza che sarà presentata a Regione e Provincia, che dovranno pronunciarsi sull’inserimento del Principe Oddone, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, nel Piano scolastico provinciale e quindi fra i plessi dell’istituto comprensivo De Simoni di Gavi. Di conseguenza famiglie dei bambini non dovranno più pagare la retta e i circa dieci lavoratori passeranno alle dipendenze dello Stato.

Le difficoltà per il Principe Oddone iniziarono circa una decina di anni fa, quando l’allora amministrazione comunale ridusse il contributo annuale da 13.000 euro a zero. La crisi causata dal Covid e l’inevitabile aumento delle rette diedero la spallata finale. La giunta comunale in carica da un anno di recente ha stanziato 4.000 euro a favore della materna.