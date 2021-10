Pallacanestro Serie D: a Settimo Torinese domenica l’esordio della Cb Team

Casale Monferrato – Sarà domenica, a Settimo Torinese, l’esordio in Serie D per la CB Team di Casale contro un’ostica compagine che annovera elementi di esperienza uniti a validi giovani prospetti.

Anche quest’anno la squadra casalese partirà con l’obiettivo primario di far maturare i suoi giovani giocatori in un impegnativo campionato senior.

Agli ordini di coach Marchino, coadiuvato dagli assistenti Fioretti e Fulgini, ci saranno molti ragazzi che disputeranno anche il campionato Under 19.

Perso il pivot Cometti trasferitosi in Toscana, la rosa 2021-2022 si compone dei riconfermati Botto, Poletti, Rossi, Maghirang, Romagnoli, Tosi, Basile, Salvaneschi, Grossholz e Feng a cui si aggiungono i giovani Speroni, Nicora, Bertola e Scappini (provenienti dalla JB Monferrato). A completare il roster si sono aggiunti il giovane play mantovano Marco Dama e, soprattutto, Sirchia e Lomele già nel “giro” della A2. (Foto di repertorio tratta dal web).