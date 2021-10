Ovada – A Ovada l’acqua è tornata potabile. A comunicarlo, stamane, è stato il primo cittadino ovadese, Paolo Lantero. Dopo il sì di Gestione Acqua, che aveva emesso un comunicato in cui si rendeva noto che “le analisi svolte sui campioni d’acqua della rete acquedotto prelevati in data 11/10/21 hanno dato esito conforme per tutti i parametri secondo la normativa vigente sul consumo umano”, oggi anche Asl ha certificato l’idoneità per l’uso dell’uomo.