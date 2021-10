All’ospedale di Tortona una protesi al ginocchio su misura realizzata con una nuova tecnica

Tortona (Ansa) – All’ospedale civile “Santi Antonio e Margherita” di Tortona il dottor Giancarlo Bonzanini e la sua equipe hanno eseguito alcuni tra i primi interventi in Italia, con l’impiego l’innovativa tecnologia dell’ “allineamento cinematico” per il posizionamento delle protesi del ginocchio.

“Ognuno di noi – spiega Bonzanini – ha un ginocchio proprio e ben diverso da quello degli altri, eppure la protesi è uguale per tutti.

Ci è, però, possibile posizionarla diversamente, da paziente a paziente, consentendoci di riprodurre il più possibile il movimento originale con vantaggi nel recupero postoperatorio”.

Con la prossima apertura del reparto di Fisiatria in città, Asl Al mantiene l’impegno di creare un centro di cura, dove le nuove tecnologie entreranno in tutto il percorso diagnostico assistenziale per ottenere un rapido recupero dell’autosufficienza e un precoce rientro a domicilio del paziente. (Foto Ansa).