Grigi: al “Mocca” nuclei familiari e amici potranno stare più vicini

Alessandria – “In virtù del Decreto Legge n.139 dell’8 ottobre 2021, la capienza degli stadi è stata portata al 75% facendo decadere l’obbligo del distanziamento interpersonale. Per questo motivo, la Società informa i propri abbonati che sarà possibile riavvicinare i nuclei familiari e gli amici che lo desiderano, mantenendo settore e zona dove è stato sottoscritto l’abbonamento, ma senza il seggiolino vuoto dalla persona vicina”.

Con questo comunicato, riportato qui solo in parte, l’Alessandria Calcio offre, a nuclei familiari e ai gruppi di amici, la possibilità di “riavvicinarsi”, modificando il posto, ma sempre nello stesso settore.

Oggi, giovedì, dalle 15:30 alle 18:30, biglietteria dello stadio aperta per chi vuole cambiare il posto e avvicinarsi a un congiunto, nei settori tribuna centrale, tribuna laterale, tribuna laterale scoperta e poltrone bordo campo.

Domani, stesso orario, toccherà agli abbonati del rettilineo, mentre lunedì, dalle 9:30 alle 12:30 sarà il turno di chi ha la tessera nella Nord.

Sempre secondo quanto comunicato dall’Alessandria, al botteghino è sufficiente esibire un documento di identità. Nelle tre giornate, le uniche in cui saranno effettuate le variazioni di posto, sarà anche possibile richiedere la tessera segnaposto.

Infine, per rendere più chiara la viabilità cittadina in concomitanza di manifestazioni sportive allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, saranno installate delle segnaletiche permanenti sulle strade adiacenti al campo sportivo. Le disposizioni riguarderanno le vie normalmente precluse al parcheggio e al transito durante le competizioni sportive.