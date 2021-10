Tutte le sfide di dicembre dell’Alessandria

Alessandria – Saranno sempre di domenica i turni dell’Alessandria a partire dal mese di dicembre. Ultimo impegno, non domenicale, per Pisseri e compagni sarà il turno infrasettimanale del 30 novembre a Lignano Sabbiadoro, avversario il Pordenone alle 20:30.

Poi a dicembre: il 5 alle 20:30, al “Mocca”, arriverà il Cittadella, il 12 trasferta a Reggio Calabria, contro la Reggina, sempre alle 20:30, 19 arriverà il Parma, alle 14, mentre a Santo Stefano la squadra di Longo chiuderà il girone di andata in casa del Vicenza, alle 15.

Il 29 dicembre al “Moccagatta”, alle 14, col Benevento ultimo impegno del 2021 nonché prima giornata del girone di ritorno. Si riprenderà, poi, il 14 gennaio. (Foto tratta dal web).