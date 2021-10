In giro per le vie del centro a folle velocità su un’auto rubata: nei guai quattro giovani di cui tre minorenni

Alessandria – Si erano messi a viaggiare contromano per le vie del centro di Alessandria su un’auto poi risultata rubata. Per questo quattro giovani, tre minorenni e un ventenne, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale di Alessandria.

Lo scorso 14 settembre verso l’una di notte, nell’ambito dei controlli consueti, la Municipale aveva intercettato una Renault Twingo mentre stava percorrendo via Faà di Bruno a velocità sostenuta. A quel punto era scattato l’inseguimento coi giovani sul mezzo che avevano però lasciato il veicolo in piazzetta Santa Lucia per poi fuggire a piedi.

In seguito a verifiche e alla testimonianza di una signora, che aveva riferito di aver evitato miracolosamente l’impatto con un veicolo che stava marciando contromano in via Ghilini, all’angolo con via Guasco, la Municipale ha accertato che il veicolo in questione era proprio la Twingo, risultata poi rubata alla legittima proprietaria. La conseguente attività di indagine del Nucleo di Polizia Giudiziaria ha permesso di ricostruire integralmente la vicenda attraverso diverse testimonianze e anche grazie alle immagini delle videocamere. Dapprima sono stati individuati i tre minori a bordo del veicolo, poi è stato identificato il ventenne alla guida. Tutti sono stati denunciati per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Per il ventenne sono anche scattate le sanzioni per violazioni del Codice della Strada tra cui l’inottemperanza a fermarsi, la guida pericolosa, il transito contrario al senso si marcia e il mancato arresto all’alt della Polizia Municipale.