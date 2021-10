JB Monferrato: gli spostamenti di orario nel calendario del girone di andata

Casale Monferrato – Sono stati resi noti dalla JB Monferrato tutti gli spostamenti di calendario finora concordati, per il girone di andata, col Settore Agonistico FIP e con Lega Nazionale Pallacanestro:

– Novipiù JB Monferrato – Edilnol Biella: Lunedì 01/11/2021 ore 17:00, PalaFerraris – Casale Monferrato

– Novipiù JB Monferrato – Staff Mantova: Sabato 13/11/2021 ore 20:30, PalaFerraris – Casale Monferrato

– 2B Control Trapani – Novipiù JB Monferrato: Domenica 21/11/2021 ore 17:00, PalaIlio – Trapani

– Urania Milano – Novipiù JB Monferrato: Lunedì 06/12/2021 ore 20:30, Allianz Cloud – Milano

– Novipiù JB Monferrato – Infodrive Capo d’Orlando: Domenica 12/12/2021 ore 17:00, PalaFerraris – Casale Monferrato.

La JB Monferrato ha comunicato, inoltre, che il derby contro l’Edilnol Biella in programma l’1 Novembre alle ore 17, sarà trasmesso in diretta sui canali Mediasport.

I biglietti per le partite casalinghe saranno disponibili presso gli uffici JBM al PalaFerraris e on-line sul portale Ticketmaster.